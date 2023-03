GEW ruft zu zweitägigem Warnstreik an Berliner Schulen auf

Für viele Berliner Schülerinnen und Schüler dürfte der gewohnte Unterricht am Dienstag und Mittwoch ausfallen.

Zum Schulbeginn hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Lehrkräfte und andere Beschäftigte wie Schulpsychologen und Sozialpädagogen zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Die Kolleginnen und Kollegen sollen sich über den Dienstag bei mehreren Streikcafés austauschen können. Am Mittwoch ist am Vormittag eine zentrale Abschlusskundgebung geplant, die am Potsdamer Platz starten soll.

Mit den beiden Aktionstagen bekräftigt die GEW ihre Forderungen nach kleineren Klassen und einem Tarifvertrag für Lehrkräfte. Der Senat sieht sich dazu außerstande und verweist darauf, dass Berlin - wie alle anderen Bundesländer außer Hessen - der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) angehört. Ohne Zustimmung der Tarifgemeinschaft könne Berlin daher keine Tarifverhandlungen über die Klassengröße aufnehmen. Die TdL lehne solche Verhandlungen ab.

Seit 2021 organisierte die GEW für ihr Anliegen bereits neun Warnstreiks. Der bislang letzte fand Anfang Februar statt. Daran beteiligten sich nach GEW-Angaben 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Bildungsverwaltung sprach von etwa 3150 Warnstreikenden. In Berlin gibt es rund 34.000 Lehrerinnen und Lehrer, viele davon sind Angestellte und dürfen anders als Beamte streiken.

(dpa)