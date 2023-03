Verdi ruft zu Warnsteiks in Verwaltungen und Kitas auf

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst werden an diesem Donnerstag Beschäftigte der Stadtverwaltungen in Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt in den Warnstreik treten.

Auch Eltern von Kita-Kindern müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Denn in Eisenhüttenstadt sollen laut Gewerkschaftssprecher die Kitas wegen des Warnstreiks geschlossen bleiben. Beschäftigte im Ausstand aus Eisenhüttenstadt sollen zu einer Streikkundgebung vor die Stadtverwaltung in Frankfurt (Oder) (09.30 Uhr) kommen. Die Gewerkschaft Verdi rechnet mit einigen Hundert Teilnehmern, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Am Montag, 27. März, beginnt in Potsdam dann die dritte Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Sie wird in der brandenburgischen Landeshauptstadt von Arbeitsniederlegungen begleitet. Verdi rief die Beschäftigten in allen Verwaltungen, Bauhöfen, Friedhöfen, Kitas und Bibliotheken am Montag zum ganztägigen Warnstreik auf. Es soll vor dem Verhandlungs-Hotel in Potsdam eine Kundgebung geben.

Auch in Berlin sind am 23. und 24. März die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem "Großteil" der Betriebe des öffentlichen Dienstes aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind laut Gewerkschaft unter anderem kommunale Krankenhäuser, Wasserbetriebe, die Stadtreinigung und das Studierendenwerk.

Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Die Gewerkschaften wiesen dies aber umgehend zurück.

(dpa)