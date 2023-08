"Zug der Liebe" zieht am Samstag durch Berlin

Die Techno-Demonstration "Zug der Liebe" zieht am Samstag wieder durch Berlin.

Damit sollen soziale Vereine sichtbar gemacht werden, die sich "Nächstenliebe zu ihrem Alltag gemacht haben", wie es auf der Webseite des Vereins heißt. An der Demonstration nehmen insgesamt elf Organisationen teil, die mit eigenen oder vom Verband gestellten Wagen auf sich aufmerksam machen. Das Motto der diesjährigen Demonstration ist "Mehr Liebe für die Welt von morgen".

"Wir können nicht die Probleme der Welt lösen, aber wir wollen denen, die weltweit oder lokal Menschen in Krisen- und Katastrophengebieten mit Obdach und lebenswichtigen Hilfsgütern versorgen, supporten wo wir können", sagte der Sprecher des Vereins Zug der Liebe, Jens Schwan. Der Verein sei 2015 in Reaktion auf die Pegida-Märsche gegründet worden. Pegida ist eine 2014 gegründete und bis heute aktive nationalistische und islamfeindliche Organisation, die sich gegen die Einwanderungs- und Asylpolitik der Bundesrepublik richtet.

Der Zug startet um 13.00 Uhr am Mauerpark. Er führt unter anderem am Roten Rathaus entlang und endet kurz vor der Alexandrinenstraße in der Nähe des Waldeckparks. Dort soll es auch eine Abschlusskundgebung geben.

(dpa)