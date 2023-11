"Rave The Planet" zieht im August wieder durch Berlin

Die nächste Ausgabe des Technospektakels "Rave The Planet" in Berlin soll kommendes Jahr im August stattfinden.

Die Vorbereitungen für die großangelegte Party-Demo seien unter anderem nach einer erfolgreichen Spendenkampagne in vollem Gange, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Die Technoparade unter dem Motto "Love Is Stronger" sei für den 17. August 2024 geplant. Bis Ende Januar könnten sich Kulturschaffende - zum Beispiel Clubs, Festivals oder Künstler - noch mit einem Musiktruck für die Veranstaltung bewerben.

Mit der Parade wolle man sich "für den Erhalt der elektronischen Musik- und Clubkultur" einsetzen und auch ein Zeichen für den Frieden setzen, schrieben die Veranstalter. Rund 200.000 Technofans hatten nach Polizeiangaben in diesem Juli mit Loveparade-Gründer Dr. Motte bei "Rave The Planet" gefeiert. Bis zuletzt hatte die Veranstaltung wegen des Sicherheitskonzeptes auf der Kippe gestanden.

(dpa)