Teltow-Fläming

10:23 Uhr

Feuer in Wohnhaus ausgebrochen: Bewohnerin tot entdeckt

Ein Wohnhaus ist am frühen Sonntagmorgen in Rangsdorf (Kreis Teltow-Fläming) in Brand geraten.

Die Feuerwehr fand beim Löschen eine 60 Jahre alte Bewohnerin tot in dem Gebäude, wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei sagte. Der Dachstuhl des Einfamilienhauses geriet aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Kriminaltechnik ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kam. (dpa)

