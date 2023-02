Häusliche Auseinandersetzung: Frau verletzt Mann mit Messer

Eine Frau hat einen Mann mit einem Messer in Rangsdorf verletzt.

Sie leben zusammen in einer Wohnung, den genauen Beziehungsstatus ließ die Polizei offen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die beiden am Montagabend einen verbalen Konflikt in ihrem Zuhause im Landkreis Teltow-Fläming, der sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Dabei soll die Frau ein Messer gezückt und den Mann verletzt haben. Er kam in ein Krankenhaus. Auch die Frau war leicht verletzt und wurde vor Ort von den Rettungskräften behandelt.

Sowohl die Frau als auch der Mann waren alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab bei beiden einen Wert zwischen 1,4 und 1,5 Promille. Die Polizei ermittelt.

(dpa)