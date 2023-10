Siebenjähriger Junge wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein siebenjähriger Junge ist in Niedergörsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Das Kind habe am Samstag im Ortsteil Gölsdorf plötzlich eine Straße überquert, als sich das Auto näherte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Fahrerin des Fahrzeugs habe nicht mehr ausweichen können. Der Junge erlitt nach Angaben der Polizei so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde.

(dpa)