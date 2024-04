Rafael Nadal beim Laver Cup in Berlin dabei

Tennis-Superstar Nadal kommt nach Berlin. Der Spanier ist beim Laver Cup dabei. Wird es seine Abschiedsvorstellung? Ein berühmtes Vorbild gibt es.

Auf seiner Abschiedstournee macht Tennis-Superstar Rafael Nadal auch noch einmal in Berlin Station. Der 37 Jahre alte Spanier gehört beim Laver Cup zum Team Europa, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Nadal ergänzt die von Björn Borg betreute Mannschaft, zu der bereits sein Landsmann Carlos Alcaraz, Olympiasieger Alexander Zverev und der Russe Daniil Medwedew gehören. Die Veranstaltung, bei der ein Team Europa gegen ein Team Welt antritt, findet vom 20. bis 22. September in der Berliner Uber Arena statt.

Für Nadal ist es sehr wahrscheinlich das letzte Jahr auf der Tour. Der 22-malige Grand-Slam-Champion hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass seine Karriere 2024 ausklingen wird. Der Spanier wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Erst in der vergangenen Woche hatte die frühere Nummer eins der Welt in Barcelona sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause gegeben.

Der Laver Cup in Berlin könnte eine angemessene Bühne für den letzten Auftritt von Nadal sein. Schon sein langjähriger Rivale und Freund Roger Federer hatte das Show-Event für seinen Rücktritt genutzt. 2022 hatte Federer an der Seite von Nadal in London noch einmal ein Doppel gespielt. Danach saßen die beiden Superstars weinend nebeneinander auf der Spielerbank und verfolgten gemeinsam die Abschiedszeremonie für Federer.

"Beim Laver Cup in Berlin für Team Europe antreten zu können, freut mich sehr", sagte Nadal. "Ich habe einige sehr besondere Erinnerungen beim Laver Cup sammeln dürfen, inklusive des sehr emotionalen Abschiedsspiels von Roger, das ich gemeinsam mit ihm bestreiten durfte."

(dpa)