Blumen als Zeichen des Mitgefühls nach Anschlag nahe Moskau

Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ist die russische Botschaft in Berlin häufig Ort von Protestkundgebungen. Nach dem Anschlag nahe Moskau mit vielen Toten gibt es jedoch Blumen und Kerzen.

Nach dem Anschlag bei Moskau mit mehr als 130 Toten und vielen Verletzten hat es am Wochenende auch in Berlin Trauerbekundungen gegeben. An der russischen Botschaft unweit des Brandenburger Tors legten viele Menschen Blumen ab oder stellten Kerzen auf. Samstagmorgen lagen die ersten Sträuße - vor allem rote und weiße Rosen oder Nelken - am Zaun des Botschaftsgeländes. Im Laufe des Wochenendes wurden es immer mehr. Einige Menschen steckten rote Rosen an die Gitterstäbe des Zauns. Zwischen den Blumensträußen hatte jemand auch einen Teddybären gesetzt.

Unbekannte Bewaffnete hatten am Freitagabend vor einem Rockkonzert in der Konzerthalle am Stadtrand von Moskau wild um sich geschossen. Nach offiziellen russischen Angaben wurden mehr als 130 Menschen getötet. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich. Der russische Präsident Wladimir Putin deutete eine ukrainische Spur hinter dem Angriff an, ohne Beweise anzuführen. Kiew wies jede Beteiligung zurück. In Russland war der Sonntag zum nationalen Trauertag ausgerufen worden.

