Sieg zum Schwarz-Debüt: Hertha gewinnt gegen TuS Makkabi 7:0

Hertha BSC hat im ersten Testspiel unter dem neuen Cheftrainer Sandro Schwarz den erwarteten klaren Sieg eingefahren.

Gegen den Fünftligisten TuS Makkabi gewannen die Berliner am Mittwochabend in Kienbaum mit 7:0 (4:0). Die Tore für den Bundesligisten erzielten Davie Selke (12./Foulelfmeter/17. Minute), Marco Richter (18.), Neuzugang Filip Uremovic (36.), der 19 Jahre alte Stürmer Derry Scherhant (69.), Santiago Ascacibar (78.) und Vladimir Darida (86.)

"Im Großen und Ganzen, erster Auftritt nach zehn intensiven Trainingstagen, das war in Ordnung", sagte Schwarz. Der Trainer verzichtete auf einige namhafte Akteure wie Kevin-Prince Boateng oder Stammtorwart Oliver Christensen. Boateng habe das komplette Trainingsprogramm in den vergangenen Tagen mitgemacht und soll am Samstag (16.00 Uhr) beim nächsten Test beim SV Babelsberg 03 zum Einsatz kommen, kündigte Schwarz an.

Für die zweite Halbzeit der einseitigen Partie gegen den Oberliga-Aufsteiger Makkabi bot der neue Hertha-Coach eine komplett neue Elf auf, unter anderen mit Rückkehrer Dodi Lukebakio, der aber ohne Torerfolg blieb. Die Hertha absolviert noch bis zum Samstag ihr erstes Trainingslager im Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum in Kienbaum östlich der Hauptstadt. Am Montag rechnet Schwarz mit der Rückkehr von Stevan Jovetic ins Teamtraining. Der Stürmer habe noch leichte muskuläre Probleme, sagte der Trainer.

