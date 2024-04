Nach Wasserschaden: Berliner Ensemble publiziert Spielplan

Eine Havarie der Sprinkleranlage hatte das Theater unter Wasser gesetzt. Nun steht ein neuer Spielplan für Mai.

Mehr als eine Woche nach einem Wasserschaden hat das Berliner Ensemble einen neuen Spielplan für Mai veröffentlicht. "Ich freue mich sehr, dass es uns trotz der schwierigen Situation am Haus gelungen ist, einen attraktiven und abwechslungsreichen neuen Spielplan für Mai zu machen", sagte Intendant Oliver Reese am Mittwoch laut Mitteilung. Die Uraufführung von Sibylle Bergs "RCE -#RemoteCodeExecution" am 25. April solle wie geplant stattfinden. Außerdem sollen im Mai unter anderem Zusatzvorstellungen von Brechts "Die Dreigroschenoper" laufen.

Mit dem Stück "Die Blechtrommel" von Günter Grass hatte das Berliner Ensemble am vergangenen Freitag wieder den Spielbetrieb aufgenommen. Eine Havarie der Sprinkleranlage hatte das Theater mit 15.000 Litern unter Wasser gesetzt. Einige Teile der Bühnentechnik sind nach Angaben Reeses so stark beschädigt, dass sie erst im Sommer wieder saniert werden können.

Die Drehscheibe und die elektrischen Maschinenzüge seien weiter nicht einsetzbar, hieß es am Mittwoch. Das einst von Bertolt Brecht gegründete Theater bezifferte den Schaden auf Millionenhöhe.

(dpa)