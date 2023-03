Staatsoper Unter den Linden plant weiteres Kinderopernhaus

Die Berliner Staatsoper Unter den Linden will mit einem weiteren Kinderopernhaus die soziale und musische Förderung von Grundschulkindern intensivieren.

Dafür soll nach Angaben vom Freitag zusammen mit dem Bezirk im Herbst die fünfte Einrichtung dieser Art in der Neuköllner Gropiusstadt eröffnet werden. Die Staatsoper kooperiert bereits mit Kinderopernhäusern in Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Reinickendorf.

Grundidee des seit zehn Jahren arbeitenden Projekts ist die kostenlose soziale und musische Förderung von Grundschulkindern im Alter von 8 bis 13 Jahren, unabhängig von Herkunft und Bildungshintergrund. Das Angebot richtet sich besonders auch an Kinder aus Familien mit geringem Einkommen, die so ihre Freude an Musik und szenischem Spiel entdecken können. Aus Sicht der Organisatoren regt das Musiktheater alle menschlichen Sinne an und schult Konzentrationsvermögen, Kreativität, Empathie, sprachliches Ausdrucksvermögen, Selbstbewusstsein, Ausdauer und Zielstrebigkeit.

(dpa)