Naturschützer befürworten Jagdgesetzentwurf

Naturschutzverbände, Vereine und Waldwirtschaftler haben sich in einem breiten Bündnis hinter den Entwurf für das neue Brandenburger Jagdgesetz gestellt.

Er sieht unter anderem vor, dass Waldeigentümer mit mindestens zehn Hektar eigene Jagdbezirke gründen können - nicht mehr nur ab 150 Hektar oder im Ausnahmefall die Hälfte. Damit erhielten Bewirtschafter von kleineren Flächen mehr Mitsprache und könnten bestimmen, wie auf ihrem Terrain gejagt werde, sagte Enno Rosenthal, Vorsitzender des Waldbauernverbandes Brandenburg e.V. am Freitag bei einer gemeinsamen Online-Pressekonferenz. Seine Mitglieder wollten einen gepflegten Wald und müssten die Gelegenheit bekommen, Monokultur an Kiefernwäldern in Mischwälder umzuwandeln. Das sei nur möglich, wenn das Schalenwild - etwa Damwild oder Rehe - begrenzt werde.

Hohe Schalenwildbestände behinderten die natürliche Regeneration der Wälder und führten zu drastischem Rückgang der Artenvielfalt, warnte Eckhard Fuhr, Vize-Vorsitzender des Ökologischen Jagdvereins Berlin-Brandenburg. Der Klimawandel erhöhe den Handlungsdruck.

