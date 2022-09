Nosferatu-Spinne inzwischen häufiger in Berlin gesichtet

Die Nosferatu-Spinne aus dem Mittelmeerraum kommt inzwischen zunehmend auch in Berlin vor.

Wegen der Klimaerwärmung breitet sie sich auch im Norden aus, seit August wird sie immer wieder von Berlinern im Internet-Meldeportal des Naturschutzbundes (Nabu) als gesichtet angegeben, wie die "Berliner Morgenpost" berichtete. Das sei "keine Überraschung", sagte Derk Ehlert, Wildtierreferent des Berliner Senats, der Zeitung. Wie viele andere Arten wandere die Spinne nordwärts.

Tatsächlich meldete am 17. August zum ersten Mal jemand in Berlin beim Nabu die Sichtung der Spinne, wie in dem Portal zu lesen ist. Es folgten weitere Berichte und Fotos von Sichtungen in der ganzen Stadt, auch weil Medienberichte in der letzten Zeit über die Spinne aufmerksam gemacht hatten, wie eine Nutzerin auf der Seite schreibt. Eine andere Frau schreibt über die Spinne: "Saß versteckt im Inneren des Sonnenschirms auf dem Balkon. Beim Öffnen des Schirmes muss sie gebissen haben. Bissspur ähnelt einem Wespenstich bzw. kleiner Verbrennung."

Vor allem in den wärmeren Gegenden von Süd- und Westdeutschland ist die etwa vier Zentimeter große Nosferatu-Spinne schon seit vielen Jahren verbreitet und deutlich häufiger als in Berlin unterwegs, wie die Karte des Naturschutzbundes zeigt. Ihren Namen trägt sie, weil man angeblich auf ihrem Körper das Gesicht des Vampirs Nosferatu aus dem Stummfilm von 1922 erkennen kann.

(dpa)