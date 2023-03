Ausstellung "Dinoworld Berlin" eröffnet

Im Tierpark Berlin ist die Ausstellung "Dinoworld Berlin" mit mehr als 20 lebensgroßen Dinosaurier-Modellen sowie 340 Urzeitpflanzen eröffnet worden.

Nach einer Aufbauphase von vier Wochen bedankte sich der Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem bei seinem Team am Donnerstag, "Mein aufrichtiger Dank gilt allen, die am Einzug der Dinosaurier im Tierpark Berlin beteiligt waren". Es sei eine große Herausforderung gewesen, "so etwas Großes in so kurzer Zeit auf die Beine zu stellen".

Der amerikanische Paläontologe Don Lessem ist sich sicher, dass die Ausstellung "für viele leuchtende Augen vor allem bei den kleinen Tierparkgästen" sorgen wird. Bis Oktober können Besucher die Saurier anschauen.

(dpa)