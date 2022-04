Champions League: Eastside nimmt Anlauf auf sechsten Titel

Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside wollen ihrer sportlichen Erfolgsgeschichte ein weiteres Kapitel hinzufügen.

Am Sonntag und am kommenden Freitag peilt der deutsche Meister bei der sechsten Finalteilnahme den sechsten Titel in der Champions League an. Die Titelträgerinnen von 2012, 2014, 2016, 2017 und 2021 treten im Final-Hinspiel am Sonntag (20.15 Uhr) bei den Frauen von KTS Tarnobrzeg in Polen an. Fünf Tage später ist der Champions League-Sieger von 2019 zu Gast im Freizeitforum Marzahn (18.30 Uhr). Die beiden Top-Teams stehen sich nach 2016 und 2017 zum dritten Mal im Endspiel gegenüber.

Eastside baut auf eine ausgeglichen starke Mannschaft mit den Top-Spielerinnen Shan Xiaona und Nina Mittelham, Tarnobrzeg vor allem auf die in der Weltrangliste Nr. 17 beste Deutsche Han Ying. Die Defensivkünstlerin, die als Weltbeste dieses Fachs gilt, hat beim WTT Star Contender in Doha gerade starke Form bewiesen und erst im Entscheidungssatz des Endspiels nach Krämpfen durch Aufgabe verloren.

Auch Shan und Mittelham haben in Doha gespielt, sind aber im Einzelturnier früh ausgeschieden. Das Hinspiel in Tarnobrzeg ist aus Berliner Sicht offen, ein gutes Ergebnis allerdings kann die Weichen stellen für den sechsten Champions League-Triumph der Eastside-Frauen binnen eines Jahrzehnts. Tarnobrzeg sieht sich als Außenseiter und geht verbal zurückhaltend in das Finale: "Gegen Berlin haben wir nichts zu verlieren. Sie sind die Favoriten", sagte der Trainer des polnischen Tabellenführers.

