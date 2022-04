Hinspielerfolg: TTC Eastside auf Meisterschaftskurs

Der siebenmalige deutsche Tischtennis-Meister TTC Berlin Eastside hat den Grundstein für den achten Titel in der Bundesliga der Frauen gelegt.

Im ersten Finale bei Endspiel-Neuling TSV Langstadt kam die Mannschaft von Trainerin Irina Palina am Sonntag zu einem überlegenen 6:1-Erfolg. In der Rückpartie am nächsten Samstag in Sporthalle Lichtenberg (13.00 Uhr) reicht dem Hauptstadt-Team damit ein Remis für den erneuten Titelgewinn. Im Falle einer Niederlage, egal wie hoch, würde die Entscheidung allerdings erst im dritten Match am 1. Mai in Berlin fallen.

Im Auftaktduell präsentierte sich Eastside hochmotiviert und kampfstark. Schon die beiden umkämpften Doppel zeigten mit 3:2-Satzerfolgen von Shan Xiaona und Mittelham sowie Britt Eerland und Sabina Surjan, mit welcher Einstellung Eastside an die Platte ging. Die 2:0-Führung der Gäste bauten Shan Xiaona (3:1 gegen Chantal Mantz) und Mittelham (3:2 gegen Petrissa Solja) mit Siegen in der ersten Einzelrunde im oberen Paarkreuz auf 4:0 aus.

Nach Eerlands 3:0 gegen Janina Kämmerer ließ Surjan durch ihre 2:3-Niederlage jedoch den ersten "Matchball" für Eastside aus. So blieb es Shan Xiaona vorbehalten, in der zweiten Einzelrunde im Spitzeneinzel gegen Petrissa Solja in einem turbulenten, wechselvollen Match mit 3:2 den 6:1-Endstand für Eastside perfekt zu machen.

© dpa-infocom, dpa:220424-99-27519/3 (dpa)