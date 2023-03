Schifffahrts-Saison in Potsdam ist eröffnet: Hebewerk öffnet

Mit einer Rundfahrt ist die Schifffahrtssaison in Potsdam eröffnet worden.

Das erste Schiff verließ am Samstag das Winterquartier und ging auf Rundfahrt, wie die Weisse Flotte Potsdam mitteilte. Die Schiffe fahren vorbei an mehreren Schlössern und Parks der Hohenzollern. Die Weisse Flotte bietet Linien- und Ausflugsfahrten auf der Havel und den Havelseen an - tagsüber und abends. Die Hauptsaison endet regulär am 31. Oktober.

Am Samstag begannen auch die Schiffshebewerke in Niederfinow (Landkreis Barnim) die Besuchersaison. Wegen laufender Arbeiten zur Erneuerung von Stahlseilen am alten Hebewerk könne bis 17. März nur das neue Werk besichtigt werden, teilte die Tourismus- und Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Niederfinow mit. Das neue Hebewerk, das im Oktober 2022 öffnete, ist eine Touristenattraktion. Mit ihm überwinden Schiffe auf der Oder-Havel-Wasserstraße einen Höhenunterschied von 36 Metern.

(dpa)