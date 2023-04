Baumblütenfest mit neuem Image: Viele Besucher zum Auftakt

Comeback für das Baumblütenfest in Werder: Zum Neustart nach Jahre langer Pause wollen die Organisatoren weg von zu viel Partyrummel. Geplant ist ein kleineres Fest mit mehr Kultur und Tradition. Der Auftakt lockte bei Frühlingswetter viele Menschen an.

Das Baumblütenfest in Werder an der Havel hat nach drei Jahren Pause am Samstag mit großem Besucherinteresse begonnen. Den Auftakt machte am Nachmittag ein Umzug mit geschmückten Festwagen. Menschentrauben bewegten sich bei sonnigem Frühlingswetter in Richtung Altstadt, die teils auf einer Insel liegt. Die Polizei sprach von einem "erhöhten Besucheraufkommen". Die Züge seien sehr gut ausgelastet, sagte ein Sprecher der Polizei in Potsdam.

Das Baumblütenfest in der Kleinstadt Werder vor den Toren Potsdams hat eine lange Tradition. Doch diesmal soll die zehntägige Veranstaltung eine Neuausrichtung erfahren: Anders als in den Vorjahren, als es einen großen Rummelplatz und viele Bühnen gab, Alkoholexzesse und Gewalttaten, soll es nun kleiner und ruhiger zugehen.

Die Kleinstadt mit rund 27.000 Einwohnern will mehr Kultur und Traditionelles aufleben lassen. Die Besucher sollen in den Gärten mit Freunden unter blühenden Bäumen sitzen und Obstwein trinken. Die Plantagen seien voll, sagte der Erste Beigeordnete der Stadt, Christian Große, zum Auftakt des Festes. Besucher nutzten die Blüten-Rundfahrten, andere Gäste schlenderten durch die Stadt.

Besuchererwartungen nannte die Stadt nicht. In den vergangenen Jahren hatte das Fest mehrere Hunderttausend Menschen angezogen. Es war jedoch wegen Alkoholexzessen und Gewalttaten in die Schlagzeilen geraten.

Seit 1879 laden Obstbauern in Werder die Besucher ein, sich auf ihren Plantagen umzusehen und die Blüte von Apfel- oder Kirschbäumen und Beerensträuchern zu feiern.

(dpa)