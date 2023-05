Union und Champions League: "Konjunktiv interessiert nicht"

Urs Fischer bleibt seiner Linie treu. Trotz der guten Ausgangslage beschäftigt sich der Union-Trainer lediglich mit dem kommenden Gegner Hoffenheim.

Trainer Urs Fischer von Fußball-Bundesligist Union Berlin wehrt verfrühte Glückwünsche zum möglichen Einzug in die Champions League rigoros ab. "Der Konjunktiv interessiert mich nicht", sagte der 57 Jahre alte Übungsleiter auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Gastspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky), "was könnte, dürfte oder sollte - nein."

Die Köpenicker liegen zwei Spieltage vor dem Saisonende mit 59 Punkten auf dem vierten Rang, drei Punkte und mit dem besseren Torverhältnis vor dem Tabellenfünften SC Freiburg, der am Freitag zum Auftakt des 33. Spieltags den Tabellensechsten VfL Wolfsburg empfängt. Am letzten Spieltag ist Union dann Gastgeber für Werder Bremen. Freiburg reist zum Tabellensiebten Eintracht Frankfurt, der sich noch Chancen auf den Einzug in die Europa League ausgerechnet, die sowohl Union als auch Freiburg sicher haben.

Doch angesichts der Ausgangslage ist das Ziel die Königsklasse des europäischen Fußballs. "Ich wäre wohl der erste und einzige Trainer, der 'nein' zur Champions League sagen würde", erklärte Fischer lachend auf die Frage, ob er denn überhaupt die Champions League erreichen möchte. "Wenn es klar sein sollte, dürft ihr gratulieren. Ansonsten bleibe ich dabei, so viele Punkte wie möglich zu holen", sagte Fischer, der mit Union zum dritten Mal in Folge ins internationale Geschäft einzieht.

Zugleich warnte Fischer vor den noch abstiegsgefährdeten Gastgebern mit ihren Unterschiedsspielern um den Ex-Unioner Grischa Prömel. "Hoffenheim konnte sich stabilisieren. Sie haben drei der letzten vier Heimspiele gewonnen und in München einen Punkt geholt. Wir müssen uns einmal mehr am Limit bewegen und unser Gesicht auf den Platz bekommen, um erfolgreich zu sein."

(dpa)