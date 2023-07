Hertha testet gegen drei belgische Erstligisten

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat drei weitere Testspiele festgezurrt.

Im Trainingslager im österreichischen Zell am See, das die Mannschaft von Trainer Pal Dardai am kommenden Mittwoch bis zum 21. Juli bezieht, treffen die Berliner auf drei belgische Erstligisten, wie der Verein auf seiner Internetseite mitteilte.

Am 15. Juli spielt der Bundesliga-Absteiger im Steinbergstadion Leogang gegen Aufsteiger RWD Molenbeek, einen Tag später ist der belgische Meister Royal Antwerpen in Saalfelden (13.00 Uhr) der Gegner. Trainer von Antwerpen ist Ex-Bundesligaprofi und der ehemalige Coach des VfL Wolfsburg, Mark van Bommel.

Auf der Rückreise legen die Berliner am 21. Juli einen Zwischenstopp in Lüttich ein. Im Maurice-Dufrasne-Stadion ist Standard Lüttich der Gegner der Hertha-Generalprobe (18.00 Uhr). Lüttich gehört auch zum Multi-Club-Netzwerk von Investor 777 Partners. Einen Tag später feiert Hertha die offizielle Saisoneröffnung im Olympiastadion, ehe am 29. Juli mit dem Gastspiel bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Sky) die Saison in der zweiten Liga beginnt.

(dpa)