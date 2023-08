Aus für stadtbekannte "Robben"-Umzugswagen

Die Umzugswagen des Autovermieters Robben & Wientjes in Berlin sind Geschichte.

Die Umzugswagen des Autovermieters Robben & Wientjes in Berlin sind Geschichte. Ende Juni habe man die Stationen in der Hauptstadt "aus strategischen Gründen" schließen müssen, bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens Europcar am Montag auf Anfrage. Die Kundinnen und Kunden seien informiert. Als Logo trugen die Transporter eine blaue Robbe. Dafür und für günstige Preise war der lokale Anbieter seit Mitte der 80er Jahre bekannt.

Im Jahre 2017 verkauften die Gründer das Unternehmen an den bayerischen Konkurrenten Buchbinder, der wiederum 2019 in der Europcar-Gruppe aufging. Robben & Wientjes blieb bis zuletzt als Marke erhelten. Auf der Webseite der Autovermietung ist zu lesen: "Wir haben geschlossen! Danke für eure Treue, nun geht es weiter bei Europcar." Zuvor hatten die "Berliner Morgenpost" und der "Tagesspiegel" über das Ende der "Robben" berichtet.

(dpa)