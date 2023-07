Mopedfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein 39 Jahre alter Mopedfahrer ist im Ortsteil Baumschulenweg in Treptow-Köpenick mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein 39 Jahre alter Mopedfahrer ist im Ortsteil Baumschulenweg in Treptow-Köpenick mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei stürzte der Mann und verletzte sich schwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach fuhr der 39-Jährige am Samstagnachmittag auf dem Ligusterweg in Richtung Späthstraße. Ein entgegenkommendes Auto touchierte das Moped, wodurch der Fahrer stürzte. Er erlitt Verletzungen im Kopf- und Rumpfbereich und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer stieß bei einer Ausweichbewegung noch gegen ein parkendes Auto, fuhr dann aber vom Unfallort davon. Die Ermittlungen dauern an.

(dpa)