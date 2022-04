Waldbrandgefahr hoch: Feuerwehr löscht größere Brände

Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist weiterhin hoch.

In sieben Landkreisen galt nach Angaben des Umweltministeriums am Sonntag die zweithöchste Gefahrenstufe vier, in weiteren sieben die mittlere Stufe drei. Nach dem überwiegend trockenen Monat März sind bislang auch zu Beginn des Aprils ausreichende Niederschläge ausgeblieben. "Es müsste viel regnen, damit sich die Lage wirklich entspannt", sagte der Waldbrandbeauftragte des Landes, Raimund Engel, am Sonntag. Am Samstag brannte es seinen Angaben zufolge auf mehreren Flächen - vor allem im Süden des Landes.

So beschäftigte ein komplizierter Brand am Samstag bei Luckau (Dahme-Spreewald) über Stunden die Feuerwehrleute. Es brannte auf einer ehemaligen Bergbaufläche des Sanierers LMBV, der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft. Die Fläche war bereits aufgeforstet worden und sei aus Sicherheitsgründen gesperrt, so dass die Feuerwehr nicht vom Boden aus löschen konnte, berichtete Engel. Ein Hubschrauber der Bundespolizei wurde angefordert, der aus der Luft löschte. Am Sonntag sollte noch eine Drohne zum Einsatz kommen, um Glutnester lokalisieren zu können.

Im Spreewald brach bei Byhleguhre auf einer Ödlandfläche ein Feuer aus. Es brannte auf 1,8 Hektar, wie Engel berichtete. Das Feuer drohte auf ein nahes Waldstück überzugreifen. Einsatzkräfte konnten das verhindern und den Brand löschen. Zudem brannte es in der Ortschaft Wiesengrund im Landkreis Spree-Neiße am Samstag auf 3000 Quadratmeter Waldfläche. Auch im Kreis Teltow-Fläming war die Feuerwehr mit dem Löschen eines Brandes auf 4700 Quadratmeter beschäftigt. Die Brände wurden durch Wind noch angefacht.

Erleichterung könnte der Montag bringen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zieht dann von Nordwesten zunehmend Regen auf, der am Abend auch die Niederlausitz erreichen soll.

