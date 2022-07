Fahrzeug rammt Transporter: A11 gesperrt, ein Verletzter

Ein Unfall mit einem mit Gasflaschen beladenen Kleinlaster hat am Freitag für eine stundenlange Sperrung der Autobahn 11 Berlin-Stettin (Szczecin) in Richtung Osten gesorgt.

Wie ein Polizeisprecher sagte, fuhr der Fahrer des Fahrzeugs am Morgen zwischen Schmölln (Uckermark) und Penkun (Vorpommern-Greifswald) mit großer Wucht auf einen vor ihm fahrenden Transporter auf. Der 21-jährige Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs wurde verletzt und kam in eine Klinik. Er gab an, dass die Bremsen seines Fahrzeugs plötzlich versagt hätten.

Der Transporter wurde dabei von der Fahrbahn auf ein Feld geschleudert, so dass die Bergung kompliziert gewesen sei. Der Fahrer des Transporters sei äußerlich unverletzt geblieben. Für die Bergung blieb die Autobahn an der Landesgrenze Vorpommerns zu Brandenburg in Richtung Stettin mehrere Stunden gesperrt.

Der Schaden wurde zunächst auf rund 50 000 Euro geschätzt. Die Gasflaschen hielten dem Aufprall stand. Feuerwehrleute mussten aber ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigen.

(dpa)