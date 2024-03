Mann rammt Auto auf der Flucht vor Polizei

Ein 50 Jahre alter Autofahrer hat auf der Flucht vor der Polizei bei Angermünde (Landkreis Uckermark) einen Wagen gerammt und ist dann zu Fuß geflüchtet, obwohl es mehrere Verletzte gab.

Er ließ seine 47 Jahre alte Beifahrerin und den 23 Jahre alten Fahrer des anderen Autos samt 22-jähriger Beifahrerin verletzt an der Unfallstelle zurück, wie die Polizei Brandenburg am Samstag mitteilte. Die drei kamen nach dem Vorfall am Freitagabend laut Polizei ins Krankenhaus.

Polizeibeamte wollten den 50-Jährigen demnach kontrollieren - warum, war am Samstag unklar. Der Mann sei dann mit hoher Geschwindigkeit davongefahren. Auf der Flucht stieß sein Fahrzeug den Angaben zufolge dann mit dem Auto des 23-Jährigen zusammen.

