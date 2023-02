Unbekannte rauben Supermarkt in Berlin-Reinickendorf aus

Zwei Männer haben in Berlin-Reinickendorf einen Supermarkt überfallen und dabei einen Mitarbeiter verletzt.

Kurz nach Ladenschluss am Montagabend habe ein Maskierter die Filiale am Falkenplatz betreten und mit vorgehaltener Schusswaffe Geld gefordert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach schlug der Unbekannte dem 24-jährigen Filialleiter die Waffe gegen den Kopf, stieg dann mit der Beute in ein Auto und flüchtete in Richtung Habichtstraße. Zeugen zufolge saß ein zweiter Unbekannter hinter dem Steuer des Fluchtwagens, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Nach den Angaben vom Dienstag wurde der Filialleiter des Supermarkts am Kopf und an einer Hand verletzt, er wollte sich demnach selbst in ärztliche Behandlung geben. Drei Kollegen im Alter von 18 und 17 Jahren seien unverletzt geblieben, hieß es weiter. Einsatzkräfte der Polizei suchten am Montagabend die Umgebung mit einem Hubschrauber nach den Räubern ab. Die Suche nach den Tätern verlief bisher erfolglos.

(dpa)