Jugendliche ausgeraubt und zu Boden geschlagen

Zwei Jugendliche sind in Berlin-Prenzlauer ausgeraubt, geschlagen und nach eigener Aussage bepinkelt worden.

Beide kamen verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beamte waren in der Nacht zum Sonntag wegen eines Raubüberfalls am Helmholtzplatz alarmiert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren dort zwei 16-Jährige und ein 15-Jähriger von einer etwa achtköpfigen Gruppe Jugendlicher aufgefordert worden, ihre Wertgegenstände herauszugeben.

Nachdem einer die Aufforderung abgelehnte und mit seinen Begleitern davonging, soll ihnen die Gruppe gefolgt sein und den 15- und einen der 16-Jährigen angegriffen haben. Den Jüngeren sollen die Unbekannten durch Faustschläge zu Boden gebracht, ihm mehrfach gegen Oberkörper und Kopf getreten und ihm Wertgegenstände abgenommen haben. Der attackierte 16-Jährige sagte aus, er sei ebenfalls zu Boden geschlagen, dort getreten und mit einem Messer bedroht worden.

Ihm zufolge stahlen die Täter mehrere seiner Wertsachen und urinierten auf ihn und den 15-Jährigen. Beide kamen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der zweite 16-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei stellte einen 16 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen. Der Ältere hatte laut Polizei Blutspuren am Schuh und auf der Jacke. Die Kleidung der Jugendlichen wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt. Beide wurden anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

