Mann soll Polizisten in den Daumen gebissen haben

Während eines Polizeieinsatzes wegen Ruhestörung soll ein 46-Jähriger einem Polizisten in den Daumen gebissen haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge flüchtete der Mann in der Nacht zu Donnerstag nach Eintreffen der Beamtinnen und Beamten in seine Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Kurze Zeit später sei der Mann erneut aufgetaucht - mit einem Gegenstand in der Hand, der zunächst den Anschein einer Schusswaffe erweckt habe, hieß es. Daraufhin sei der 46-Jährige zu Boden gebracht und festgenommen worden. Bei seiner Festnahme habe der Mann einen Polizisten gebissen.

Der Polizist sei ambulant in einem Krankenhaus behandelt worden und habe seinen Dienst anschließend fortgesetzt. Der 46-Jährige wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, wie es hieß.

(dpa)