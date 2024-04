Streit in Nagelstudio eskaliert: Schuh auf Kopf geschlagen

Eine unzufriedene Kundin hat die Angestellte eines Nagelstudios in Berlin-Lichtenberg angegriffen.

Am Ende kamen die Angestellte stationär und die Kundin ambulant ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 47 Jahre alte Kundin schlug demnach am Samstag in Richtung der 29 Jahre alten Angestellten, die sich mit Schlägen verteidigte. Daraufhin habe die Kundin ihr mit einem Absatzschuh auf den Kopf geschlagen, so dass die 29-Jährige eine Platzwunde an der Stirn erlitt.

Ein Mann habe dann laut Augenzeugen die Kundin mit Faustschlägen angegriffen - die 47-Jährige habe sich gewehrt und dem Mann mit einem Gegenstand eine blutende Verletzung an der Wange zugefügt, hieß es weiter. Dieser wiederum schlug der Frau mit einem Metallgegenstand auf den Kopf. Die 47-Jährige erlitt demnach ebenfalls eine Platzwunde an der Stirn.

Der Mann flüchtete durch den Hinterausgang, wie es hieß. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

(dpa)