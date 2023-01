Senior überschlägt sich mit Auto: Acht Wagen beschädigt

Acht Autos sind bei einem missglückten Überholmanöver eines 86-Jährigen in Berlin-Tempelhof beschädigt worden.

Acht Autos sind bei einem missglückten Überholmanöver eines 86-Jährigen in Berlin-Tempelhof beschädigt worden. Der Senior wurde bei dem Unfall am späten Mittwochnachmittag auf dem Tempelhofer Damm zum Glück nur leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge überholte der Mann einen in zweiter Reihe abgestellten Transporter und fuhr beim Einscheren nach rechts in ein parkendes Auto.

Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Wagen des Seniors laut Polizei und kollidierte dann mit einem Wagen, der von hinten angefahren kam. Das Auto des 86-Jährigen blieb auf dem Dach liegen. Mithilfe von Passanten befreite er sich selbst und wurde in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. Bei dem Unfall seien fünf weitere Autos, die am Fahrbahnrand geparkt waren, zum Teil erheblich beschädigt worden, wie es hieß.

(dpa)