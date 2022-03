Weniger Züge fahren zum Flüchtlings-Drehkreuz Cottbus

Das Drehkreuz Cottbus soll Berlin und Hannover bei der Ankunft und Verteilung von Flüchtlingen entlasten. Doch es wird seltener genutzt als erwartet. Deshalb zieht der Bund Konsequenzen.

Der Bund lässt wegen geringerer Nachfrage weniger Sonderzüge zum dritten bundesweiten Drehkreuz für Ukraine-Flüchtlinge in Cottbus fahren. "Tatsächlich stellen wir seit dem Wochenende fest, dass die Sonderzüge aus Polen nur sehr schwach besetzt sind", sagte der Leiter des Krisenstabs zur Erstaufnahme im Brandenburger Innenministerium, Andreas Keinath, am Mittwoch. Die Passagierzahlen der Züge nach Cottbus lägen meistens im zweistelligen Bereich.

Die Planung des Bundes sehe nun vor, dass täglich nur noch zwei Sonderzüge aus Breslau nach Cottbus fahren. Von dort werde die Weiterleitung dann überwiegend mit Bussen organisiert, sagte Keinath in einer Sondersitzung des Sozial- und Bildungsausschusses des Landtags. Es führen aber auch Züge nach Hannover ins dortige Verteilzentrum für Geflüchtete.

Geplant war zunächst, dass aus Polen bis zu sechs zusätzliche Züge pro Tag mit Flüchtlingen nach Cottbus kommen sollten. Später wurde mit fünf Zügen gerechnet, rund 1000 Geflüchtete wurden erwartet. Das neue Verteilzentrum soll die Drehkreuze Berlin und Hannover entlasten. Ein weiterer Sonderzug fährt laut Brandenburger Innenministerium seit diesem Mittwoch alle zwei Tage von Przemyśl im Karpatenvorland nach Cottbus.

Ein Grund für die gesunkenen Zahlen der Flüchtlinge von Breslau nach Cottbus war zunächst unklar. Es kommen weiter Flüchtlinge nach Deutschland, allerdings nicht mehr so viele wie noch vor Wochen.

In den Brandenburger Städten und Gemeinden sind rund 16 000 Flüchtlinge aus der Ukraine untergekommen. Davon seien etwa 12 000 Geflüchtete in Privatunterkünften untergebracht, sagte Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) in der Sondersitzung. "Da ist natürlich eine sehr große Fluktuation." Nonnemacher sagte, derzeit gelte noch ein Aufnahmesoll von 18 000 Personen - die Frage sei, die Zahl nach oben zu korrigieren. Wenn die Zahl aber schnell erhöht würde, sei zu befürchten, dass Berlin und Brandenburg über Gebühr belastet seien.

In der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes wurden nach Angaben des Innenministeriums seit Ende Februar 3878 Flüchtlinge aufgenommen, die meisten befinden sich noch dort. Von 3922 belegbaren Plätzen an allen Standorten in Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder), Doberlug-Kirchhain, Wünsdorf und Schönefeld seien derzeit 2942 belegt - also knapp 1000 Plätze theoretisch noch offen. Die Behörden haben keine genaue Übersicht über alle Flüchtlinge aus der Ukraine, weil sie mit biometrischem Pass drei Monate lang visumfrei unterwegs sein können.

In Brandenburg haben sich bisher 1016 Schülerinnen und Schüler, die vor dem Ukraine-Krieg geflüchtet sind, für einen Schulbesuch angemeldet. Das sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in den beiden Ausschüssen. Sie rief zu Flexibilität vor Ort auf. "Für uns ist wichtig, sich klar zu machen, dass wir heutzutage nicht wissen, wir viele Kinder aus der Ukraine zu uns kommen werden, die die Schule besuchen möchten und auch die Kita." Unklar ist nach ihren Worten auch, wo sie in Brandenburg hinkommen und wie lange sie bleiben. 138 Kinder sind bisher in Schulen aufgenommen worden.

In Cottbus sind etwa 1100 ukrainische Flüchtlinge untergebracht. Dieses Zahl nannte Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) vor den Stadtverordneten. Mehr als 400 von ihnen seien Kinder und Jugendliche. Für Geflüchtete stünden etwa 1000 Wohnungen zur Verfügung. Kelch forderte für die Finanzierung der Betreuung der Ukraine-Flüchtlinge klare Zusagen von Bund und Land.

