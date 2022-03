Ukraine-Krieg

vor 9 Min.

1500 neue Ukraine-Flüchtlinge in Berlin untergebracht

In Berlin sind auch am Dienstag bis in die Nacht hinein Tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen.

Allein am Hauptbahnhof stiegen 5500 Geflüchtete aus Zügen. Mit Bussen fanden weitere 2000 Menschen den Weg nach Berlin. Das teilte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Mittwoch beim Besuch eines Hilfsprojektes in Tempelhof mit. 1500 der Neuankömmlinge brachte das Land demnach vorläufig unter, also mehr als zuletzt. Die anderen reisten weiter oder fanden privat eine Bleibe. © dpa-infocom, dpa:220316-99-545755/2 (dpa)

