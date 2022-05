Gasag rechnet mit weiter hohen Gaspreisen

Erdgas bleibt aus Sicht des Berliner Grundversorgers Gasag teuer.

"Inzwischen sehen wir Preise, die nachhaltig auf einem Niveau sind, das ungefähr viermal so hoch ist wie die Gaspreise, die wir vor einem guten Jahr gesehen haben", sagte Vorstandschef Georg Friedrichs am Mittwoch. Das zeige sich inzwischen auch in den Einkaufspreisen für 2023.

Sollte wegen des russischen Kriegs in der Ukraine weniger Gas kommen, sei das Unternehmen vorbereitet, versicherte Friedrichs. "Die Wohnungen in Berlin und Brandenburg würden voraussichtlich nicht kalt, auch wenn wir mit weniger Gas umgehen müssten." Die Versorgung von Unternehmen würde nach dem Notfallplan im Zweifelsfall abgeschaltet.

(dpa)