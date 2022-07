Maschine mit ukrainischen Verletzten in Schönefeld gelandet

Eine Maschine mit 17 ukrainischen Schwerverletzten ist am Mittwoch am Flughafen BER in Schönefeld gelandet.

Das teilten das Gesundheitsministerium in Potsdam und die Senatsverwaltung für Gesundheit in Berlin am Mittwoch gemeinsam mit. Mit an Bord des Flugzeugs waren außerdem acht Begleitpersonen. Die Kriegsverletzten waren zuvor aus der Ukraine nach Polen gebracht und von dort nach Schönefeld geflogen worden.

Nach der Landung wurden die Patienten mit Berliner und Brandenburger Rettungsdiensten in die Notfallkrankenhäuser beider Länder gebracht und dort versorgt. Angaben zur Art der Verletzungen oder zu Details zu den verletzten Personen wurden mit Hinweis auf deren Privatsphäre nicht gemacht.

Am 25. Mai waren den Angaben zufolge erstmals ukrainische Kriegsverletzte über Polen nach Schönefeld geflogen worden und danach in Krankenhäusern in Berlin und Brandenburg versorgt worden. Zuvor hatte es bereits mehrfach solche Flüge unter anderem nach Frankfurt/Main gegeben.

