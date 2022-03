Berlin empfängt Zehntausende Flüchtlinge

Seit Tagen flüchten unzählige Menschen vor dem Krieg in der Ukraine. Zehntausende von ihnen kommen nach Berlin - und die Hauptstadt hofft nun auf Hilfe vom Bund. Derweil sendet sie klare Signale für den Frieden.

Berlin hofft bei der Aufnahme Zehntausender Flüchtlinge auf die Hilfe aus anderen Bundesländern - und sendet auch an diesem Wochenende klare Signale gegen den Krieg in der Ukraine. Seit Sonntag bringen Busse Kriegsflüchtlinge ohne festes Ziel in Deutschland vom Berliner Hauptbahnhof in andere Bundesländer. Das teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales über Twitter mit. 13 Bundesländer würden angesteuert, die Annahme des Angebotes sei freiwillig.

Am Sonnabend kamen laut Verwaltung erneut mehr als 11.000 Geflüchtete vor dem Ukraine-Krieg in Berlin an, 720 von ihnen wurden vom Krisenstab und dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten untergebracht. "Großen Dank an die vielen freiwilligen Helferinnen & Helfer überall in der Stadt!", twitterte die Senatsverwaltung für Integration.

Nach Aussagen der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey stößt Berlin vor diesem Hintergrund an seine Grenzen. "Wir haben binnen einer Woche ein extrem dynamisches Geschehen: Am Anfang waren es 45 Menschen, die wir untergebracht haben, mittlerweile kommen über 10.000 am Tag, und das ist eine riesen Herausforderung, die wir versuchen, mit verschiedenen Mitteln zu bewältigen", sagte die SPD-Politikerin am Sonntag im ZDF-"Morgenmagazin".

Einerseits würden Ankunftszentren, Geflüchteten-Unterkünfte, Hostels und Jugendherbergen genutzt, anderseits gebe es ein großes privates Engagement. "Es geht nur gemeinsam im Moment", sagte Giffey. Sie bekräftigte ihre dringende Forderung nach einer bundesweiten Organisation und Verteilung der Geflüchteten, "weil wir das in diesen Größenordnungen mit den vorhandenen Strukturen hier in Berlin nicht alleine schaffen".

Die Situation am Hauptbahnhof war am Sonntag wie auch an den Tagen zuvor sehr dynamisch. Für die ankommenden Kriegsflüchtlinge wurden auf dem Vorplatz mehrere Container als Anlaufstelle errichtet. Zudem begann der Aufbau eines großen Ankunftszeltes, in dem die Menschen bald begrüßt und versorgt werden sollen.

Eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete von einer enormen Zahl von Helferinnen und Helfern und koordinierenden Kräften von Hilfsorganisationen. Der Eindruck großer Hilfsbereitschaft sei allgegenwärtig.

Vor dem Bahnhof wurde der Bus-Transfer in andere Regionen organisiert: Mehrere bereitstehende Busse sollten verschiedene deutsche Städte ansteuern, ein Busfahrer berichtete aber etwa auch, er fahre nach Paris. Ein Sprecher der Senatsverwaltung sagte am späten Nachmittag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, der Bustransfer laufe inzwischen, das Angebot werde aber bislang nur mäßig angenommen. "Zielorte wie Paris werden gern angenommen, andere deutsche Zielorte eher weniger."

Die Verwaltung betonte, das Verfahren sei nicht die Entscheidung des Landes Berlin, sondern des Bundes. Man erwarte, die immer wieder kritische Situation an einigen Drehpunkten durch die eine gesteuerte Verteilung zu verbessern.

An vielen Orten in Berlin wurde unterdessen ein Zeichen gegen den Krieg gesetzt. In der Berliner Staatsoper etwa gab es ein Konzert zugunsten humanitärer Hilfe für die Ukraine. Mit einer Schweigeminute erinnerten die Gäste am Sonntag an die Opfer des Konflikts. "Ich bin wahrscheinlich nicht der einzige, der geglaubt hat, dass der Zweite Weltkrieg der letzte Krieg in Europa war", sagte Dirigent Daniel Barenboim. Man sei bewegt vom Mut und der Entschlossenheit der Ukrainer, die ihr Land und ihre Freiheit gegen die grausame Invasion einer Übermacht verteidigten. "Aber es ist noch mehr als das", sagte Barenboim. Die Ukrainerinnen und Ukrainer würden "auch unsere Freiheit" verteidigen.

Zu dem Konzert kamen unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD), Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP), Bundesbankpräsident Joachim Nagel und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde.

Auch bei einer Kundgebung auf dem Bebelplatz in Berlin zeigten etliche Menschen ihre Solidarität mit der Ukraine. Zugeschaltet waren am Sonntagnachmittag auch mehrere Kulturschaffende, darunter die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch und der Autor Navid Kermani. Liedermacher Wolf Biermann schickte ebenfalls eine Videobotschaft. Darin sagte er, Putin eifere "seinem Kollegen Adolf Hitler" nach.

"Wenn wir mitten im Krieg unsere Stimme erheben, wenn wir nun Geld spenden, auch wenn wir endlich Verteidigungswaffen an die Ukraine liefern, wenn wir tapfer Hunderttausende Flüchtlinge bei uns aufnehmen - dann verteidigen wir uns damit ja auch selber", sagte Biermann (85). Das sei mehr als nur humanitäres Engagement für ein anderes Volk. "Das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Jetzt geht's auch um unser eigenes Leben. Unser eigener Tod steht auf dem Spiel."

© dpa-infocom, dpa:220305-99-396460/4 (dpa)