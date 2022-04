Woidke: Vereinbarung zu Flüchtlingen wichtig für Kommunen

Die Finanzvereinbarung von Bund und Ländern zur Versorgung von Ukraine-Flüchtlingen ist nach Ansicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) extrem wichtig für die Kommunen.

Die Verständigung der Ministerpräsidentenkonferenz gebe ihnen die Sicherheit, die sie brauchen, um eine zügige Unterbringung der Geflüchteten zu organisieren, erklärte er am Freitag in Potsdam. Die Vereinbarung zu den Kosten nannte er fair.

Nach dem Beschluss wird der Bund die Kommunen in diesem Jahr bei Unterkunftskosten mit 500 Millionen Euro unterstützen, die Länder bekommen für bereits entstandene Kosten ebenfalls 500 Millionen Euro. An Kosten der Integration der Geflüchteten für Länder und Kommunen etwa in Kitas und Schulen beteiligt sich der Bund mit einer Milliarde Euro.

Die Regierungschefs einigten sich zudem darauf, dass Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ab 1. Juni über die Jobcenter staatliche Grundsicherung erhalten sollen, also die gleichen Leistungen wie zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger. Derzeit erhalten Geflüchtete, wenn sie das wollen, Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von den Sozialämtern.

© dpa-infocom, dpa:220408-99-846348/2 (dpa)