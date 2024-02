Hohe Sicherheitsvorkehrungen bei Selenskyjs Besuch in Berlin

Absperrungen, Polizeiposten und Scharfschützen sind am Freitag im Regierungsviertel zu sehen. Erwartet wird der ukrainische Präsident, der wegen des Krieges mit Russland als sehr gefährdet gilt.

Wegen des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin gelten am Freitag erhöhte Sicherheitsvorkehrungen im Regierungsviertel. Konkrete Informationen zu den Maßnahmen wollte die Polizei am Donnerstag wie üblich nicht mitteilen, eine Sprecherin sagte aber: "Wegen einer Besuchslage gibt es einen Einsatz. In und um das Regierungsviertel kann es zu Beeinträchtigungen kommen." Wann Selenskyj genau in Berlin eintrifft, war zunächst nicht bekannt.

Vom letzten Besuch des ukrainischen Präsidenten in Berlin im Mai 2023 ist bekannt, dass die höchste Sicherheitsstufe galt. Der Sender RBB berichtete, die Polizei spreche aktuell von "Schutzpersonen mit hohem Gefährdungspotenzial". Voraussichtlich wird die Polizei mehrere Straßen rund um das Bundeskanzleramt absperren, bevor Selenskyjs mit einer Wagenkolonne oder einem Hubschrauber vom Berliner Flughafen im Regierungsviertel eintrifft. Auf Dächern postiert die Polizei üblicherweise Scharfschützen, Spürhunde werden eingesetzt und der Luftraum kontrolliert.

Selenskyj wird bei seinem Besuch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammentreffen und am Samstag an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen.

(dpa)