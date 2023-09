Deutsche Umwelthilfe: Mehr grüne Schulhöfe nötig

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat mehr grüne und umweltfreundliche Schulhöfe gefordert.

"Für Millionen Kinder in Deutschland ist das Schulgelände über Jahre hinweg der zentrale Lebensmittelpunkt. Zum Großteil sind diese jedoch eintönig, versiegelt, im Sommer zu heiß sowie bei Regen überschwemmt", kritisierte Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner am Montag anlässlich des Weltkindertages am Mittwoch. Die Schulhöfe böten den Kindern keinen Raum, Natur zu erfahren und sich zu erholen.

Die Deutsche Umwelthilfe hat eigenen Angaben zufolge seit 2018 über 80 Schulen in fünf Bundesländern bei der Umgestaltung ihrer Schulgelände begleitet und unterstützt. Bei diesen Leuchtturmprojekten dürfe es aber nicht bleiben. "Grüne Schulhöfe sollen keine Ausnahme, sondern eine Selbstverständlichkeit für jedes Kind sein", teilte Müller-Kraenner mit.

(dpa)