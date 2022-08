Minister: Badewarnungen im Stettiner Haff aufgehoben

Anwohner und Touristen können im Stettiner Haff wieder ohne Beschränkungen Baden gehen.

Alle Warnungen in diesem Zusammenhang seien aufgehoben, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus ( SPD) am Donnerstag am Rande eines Pressegesprächs in Mühlengeez. Man habe weder in den analysierten Fischen noch im Wasser Bedenkliches gefunden. Einzelheiten sollen am Nachmittag bekannt gegeben werden. Das Umwelt- und das Gesundheitsministerium hatten nach dem Fischsterben in Polen vor dem Baden im Stettiner Haff gewarnt, weshalb es Kritik aus der Tourismusbranche gab.

(dpa)