Wegen Wasserproblemen Fernleitungen im Gespräch

Angesichts drohender Probleme bei der Trinkwasserversorgung ist aus Sicht von Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) der Bau von Fernwasserleitungen in der Diskussion.

Es werde mit Berlin über alternative Möglichkeiten wie eine Fernwasserversorgung aus der Ostsee gesprochen, sagte Vogel am Donnerstag in der Landtags-Debatte in Potsdam. Fragen zu Fernwasserleitungen, Kosten und Zeitplänen würde derzeit "durchgespielt". Fernleitungen transportieren große Mengen Trinkwasser meist über große Rohre und über längere Entfernungen.

Der Trinkwasserversorgung im Großraum Berlin und entlang der Spree drohen einer Studie zufolge große Engpässe. Der Fluss könnte in trockenen Sommermonaten örtlich bis zu 75 Prozent weniger Wasser führen, wenn mit Ende der Braunkohleförderung in der Lausitz viel weniger Grundwasser in den Fluss gepumpt wird. Dies zeigte eine Studie des Umweltbundesamts.

"Wir haben zu handeln gemeinsam mit Berlin", sagte Minister Vogel. Das Thema Wasserknappheit sei ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit auf Regierungsebene zwischen den beiden Ländern.

Die Vorschläge der Studie des Umweltbundesamtes seien nicht der einzige Weg, sagte Vogel. Die Untersuchung rät zu einer Wasserüberleitung aus der Elbe zur Spree. Es seien noch Untersuchungen nötig, meinte Vogel.

Es müsse dafür Sorge getragen werden, dass die Hauptspree auch in wasserarmen Sommern genügend Wasser zur Verfügung habe. Das Gewässersystem der Spree müsse dafür auch verkleinert werden, schlug Vogel unter anderem vor.

Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke lehnte in der Aktuellen Stunde im Landtag eine Wasserüberleitung aus der Elbe für die Spree klar ab. Die Bauzeit wäre zu lange und löse die Probleme daher nicht rechzeitig, zudem müssten Risiken für die Wasserqualität in Kauf genommen werden. Raschke kündigte auf der Suche nach Lösungen für die Wasser-Probleme eine Konferenz in der Lausitz nach der parlamentarischen Sommerpause an. Der umweltpolitische Sprecher der Linksfraktion, Thomas Domres, forderte die Landesregierung auf, nach den Vorschlägen in der Studie des Umweltbundesamtes nun rasch zu handeln.

