2,5 Millionen Liter Gülle im Kreis Oberhavel ausgelaufen

Rund 2,5 Millionen Liter Gülle haben in Zehdenick im Landkreis Oberhavel erheblichen Schaden verursacht.

Am Sonntagmorgen war in der Straße am Saatzuchtgut der Güllebehälter einer Biogasanlage aus bislang ungeklärter Ursache gerissen, berichtete die Polizei am Montag. Dadurch sei eine große Menge der Flüssigkeit ausgelaufen und habe eine Fläche von 400 mal 400 Metern verschmutzt. Die Feuerwehr pumpte die Gülle demnach ab und füllte sie in andere Behälter um. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 100.000 Euro.

(dpa)