Erste Ergebnisse zum Oder-Fischsterben sollen vorliegen

Beim Deutsch-Polnischen Umweltrat werden am Montag nach Angaben aus Brandenburg erste Ergebnisse einer bilateralen Expertengruppe zum Oder-Fischsterben vorgestellt.

Der Umweltrat werde über den aktuellen Sachstand informiert, teilte das Brandenburger Umweltministerium mit. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) trifft sich in Bad Saarow in Brandenburg mit ihrer polnischen Amtskollegin Anna Moskwa, dabei soll es auch um das Fischsterben und die Folgen gehen. An dem Rat nehmen auch die Länder Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern teil.

Brandenburg wolle sich mit Lemke und Mecklenburg-Vorpommern für eine weitere konstruktive Zusammenarbeit bei der Aufarbeitung einsetzen, kündigte das Potsdamer Umweltministerium an. Mit Polen solle darüber gesprochen werden, wie der ökologische Zustand der Oder wiederhergestellt werden könne. Auch soll über Lösungen diskutiert werden, wie ein solches Fischsterben und ökologische Schädigungen künftig besser verhindert werden können.

In dem deutsch-polnischen Grenzfluss waren massenhaft tote Fische entdeckt worden. Die genaue Ursache für das Fischsterben ist bisher unklar. Experten gehen davon aus, dass ein hoher Salzgehalt im Fluss ein wesentlicher Grund für die Umweltkatastrophe ist, verbunden mit Niedrigwasser, hohen Temperaturen und einer giftigen Algenart. Bis zum Samstag vor einer Woche waren in Polen und Deutschland rund 200 Tonnen Fischkadaver eingesammelt worden.

Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) will in Bad Saarow seine Ablehnung des polnischen Beschlusses zum Ausbau der Oder bekräftigen. Das Ministerium und Umweltverbände hatten dagegen Widerspruch eingelegt.

