19-jähriger Motorradfahrer bei Unfall gestorben

Ein 19-Jähriger ist mit seinem Motorrad gegen einen Baum gefahren und gestorben.

Wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte, war der junge Mann am späten Sonntagabend auf einer Straße in Teichland (Landkreis Spree-Neiße) unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß er mit seinem Fahrzeug gegen den Baum. Der 19-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.

(dpa)