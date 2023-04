59-Jährige an Folgen eines Autounfalls gestorben

Eine 59-Jährige ist an den Folgen eines Autounfalls bei Meyenburg im Prignitzkreis gestorben.

Die Frau hatte sich am vergangenen Donnerstag mit ihrem Auto auf der A24 Hamburg-Berlin überschlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nachdem die Frau von Rettungskräften wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht worden war, erlag sie am Montag ihren Verletzungen. Die Unfallursache sei nach wie vor unklar.

(dpa)