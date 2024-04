Achtjähriger auf Zebrastreifen von Auto angefahren

Ein Achtjähriger ist auf einem Zebrastreifen in Berlin-Steglitz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge übersah der 65-jährige Autofahrer den Jungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Zusammenstoß am Montagnachmittag stürzte der Junge zu Boden und erlitt Verletzungen an den Beinen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer klagte über Schmerzen in der Brust, wie es hieß. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Die Polizei ermittelt.

(dpa)