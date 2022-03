Auto fährt beim Überholen gegen Pkw und überschlägt sich

Beim Überholen hat in Berlin-Moabit ein 36-jähriger Autofahrer einen anderen Wagen touchiert und sich dann überschlagen.

Der Mann verletzte sich dabei an der Hand und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 49-jährige Fahrer des überholten Wagens und sein 28-jähriger Begleiter blieben bei dem Unfall am Freitagabend auf der Putlitzbrücke unverletzt. Deren Fahrzeug hatte sich durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse gedreht. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 36-Jährigen. Er soll schon zuvor durch aggressive Fahrweise aufgefallen sein.

