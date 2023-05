Autofahrer erfasst 60-jährigen und verletzt ihn tödlich

Ein 60-jähriger Fußgänger ist in Berlin-Spandau von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, streifte der 27-jährige Autofahrer am Sonntag mit seinem Wagen auf einem Parkplatz zunächst mehrere geparkte Autos. Dann brach er durch ein Gebüsch auf einen Gehweg und erfasste den Fußgänger. Der 60-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Die Polizei stellte fest, dass der Autofahrer keinen Führerschein hatte. Er blieb zwar äußerlich unverletzt, Rettungskräfte brachten ihn aber dennoch in ein Krankenhaus, weil sie nicht ausschlossen, dass er zum Unfallzeitpunkt gesundheitlich beeinträchtigt war.

(dpa)