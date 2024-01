Autofahrer stirbt bei schwerem Verkehrsunfall auf der A2

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 ist in der Nacht zum Donnerstag ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Das Auto geriet auf dem Abschnitt zwischen Wollin und Brandenburg an der Havel in den frühen Morgenstunden in die Mittelleitplanke, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Der Autofahrer erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Ein weiterer Fahrzeuginsasse wurde verletzt, nach Angaben der Polizei jedoch nicht lebensbedrohlich. Die A2 war auf dem Abschnitt in der Nacht zeitweise in beide Richtungen komplett gesperrt.

Weitere Informationen gab die Polizei zunächst nicht. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

(dpa)