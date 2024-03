Autos stoßen zusammen: Ein Fahrer schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Berlin-Marzahn ist einer der beiden Fahrer schwer verletzt worden.

Ein 32-Jähriger wollte am Freitagmittag von der Meeraner Straße nach links in die Allee der Kosmonauten abbiegen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 35-Jährigen, der auf der Allee der Kosmonauten in Richtung Rhinstraße unterwegs war. Dieser wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr musste eines der Autos von der Straße räumen, weil es nicht mehr fahren konnte. Die Kreuzung war wegen der Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt, auch der Tramverkehr war unterbrochen.

(dpa)